O Athletico venceu por 1×0 o PSTC no primeiro jogo de 2020 na Arena da Baixada. Na noite desta quarta-feira (22), o Rubro-Negro recebeu o time de Cornélio Procópio pela segunda rodada do Campeonato Paranaense e garantiu o triunfo com um golaço do volante Christian, aos 27 minutos do segundo tempo. Ele acertou um chute de fora da área, no ângulo do goleiro.

O Furacão soma agora seis pontos e assume a liderança da competição.

Sem poder contar com Abner Vinícius, integrado ao time principal, o técnico Eduardo Barros improvisou o atacante Jáderson na lateral-esquerda. Com isso, Kleiton, que havia entrado no decorrer da vitória por 3×1 diante do União, começou entre os titulares.

O primeiro tempo da partida foi equilibrado, com as duas equipes mostrando muita movimentação. O Furacão criava oportunidades, mas as jogadas paravam nas boas intervenções da defesa do time do interior, com destaque para a dupla de zaga Barbosa e Hurtado.

Os jogadores do Furacão pediram pênalti, aos 29 minutos. Pedrinho avançou pela esquerda e cruzou na área para Boselli. O atacante tentou o domínio, mas a bola acabou encostando no braço do zagueiro do PSTC. O árbitro mandou o jogo seguir.

Nos minutos finais da primeira etapa, o PSTC pressionou e o Athletico teve que fazer seu setor defensivo trabalhar para evitar o prejuízo.

A primeira grande chance do Athletico aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Em bela jogada, o volante Christian avançou pela direita, se livrou da marcação, chegou na área e tocou para Pedrinho, que de frente para o gol, isolou.

Foi aos 28 minutos que o gol atleticano saiu. Destaque do jogo, Christian recebeu a bola de Jáderson, e de fora da área, pela esquerda, ajeitou para o meio e mandou uma bomba no ângulo, sem chance para o goleiro Yuri.

Próximos jogos

25/01, Arena da Baixada: Athletico x Londrina

30/01, Albino Turbay: Cianorte x Athletico

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná Clube

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE (1ª fase – 2ª rodada)

Athletico 1×0 PSTC

Athletico: Anderson, Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Jaderson; Christian, Léo Gomes e Denner; Kleiton (Reinaldo), Boselli (Elias) e Pedrinho (Jajá). Técnico: Eduardo Barros.

PSTC: Yuri; Everaldo Potiguar, Barbosa, Hurtado e Dudu; Igor Ribeiro (Lucão), Couto, Wallace e Leandro (Matheuzinho); Grafite (Aldair), Gerônimo. Técnico: Reginaldo

Gol: Christian, 27 do 2º

Cartões amarelos: Denner, Léo Simas, Danilo Boza, Léo Gomes (CAP); Barbosa, Gerônimo, Igor e Couto (PSTC)

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Daniel Dantas Canário de Melo

Assistentes: Weber Felipe Silva e Tom Gomes Rocha

Público Total: 8.638

