Após o técnico Dorival Júnior afirmar em entrevista coletiva que não contava mais com o zagueiro Robson Bambu para o restante da temporada do Athletico, nesta terça-feira (26) ocorreu a confirmação da sua transferência. O jogador será negociado com o Nice da França. A informação é do site Globoesporte.com.

A transferência renderá 8 milhões de euros ao Furacão, o equivalente a R$ 47 milhões, com um contrato de cinco anos. O jogador aguarda uma autorização especial para viajar para a França e fazer exames médicos.

Robson Bambu chegou no ano passado no Athletico, vindo do Santos, sem custo para o clube. O auge dele com a camisa rubro-negra ocorreu na reta final da Copa do Brasil do ano passado, sendo titular inclusive no jogo que rendeu o título inédito ao Furacão.

A venda do jogador é a terceira maior da história do Rubro-Negro. Na frente dele apenas mais dois atletas que também se destacaram recentemente: Renan Lodi, que foi para o Atlético de Madrid por R$ 87,5 milhões, e Bruno Guimarães, vendido para o Lyon por impressionantes R$ 93,8 milhões.

