Já garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Athletico pretende agora se dedicar a seguir melhorando o aproveitamento no Brasileirão. Nesta terça-feira (29), o Furacão empatou em 0x0 com o Jorge Wilstermann na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Grupo C da competição internacional. O próximo jogo da disputa será apenas no dia 20 de outubro, contra o Peñarol, no Uruguai. Enquanto isso, o Rubro-Negro quer arrancar na Série A.

“Temos cinco jogos agora no Brasileirão antes da disputa com o Peñarol. Vamos mudar a chave”, afirmou o técnico Eduardo Barros, em coletiva de imprensa após o jogo.

Atual 11º colocado na disputa nacional, com 14 pontos, o Athletico vem de uma crescente após já ter frequentado a zona de rebaixamento na nona rodada. O time soma duas vitórias consecutivas, escalou posições e se afastou da área da degola. Ao todo, o Furacão tem quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas na competição e soma 42% de aproveitamento.

Antes de voltar à Libertadores, o Furacão enfrenta o Flamengo – já neste domingo (4), no Maracanã -, o Ceará, o Internacional, o Corinthians e o Atlético-GO.

“Ainda estamos fazendo uma campanha de recuperação, mas nós queremos mais e a pausa na Libertadores vai permitir que todas as nossas atenções sejam voltadas para o Brasileiro”, arrematou.

