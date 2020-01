A ideia era fugir do calor, por isso atividade marcada para começar às 9 horas da manhã. Mas o sol em San Juan castiga, e a temperatura já estava perto dos 30 graus uma hora após o treino começar.

Em treino aberto para a imprensa, os jogadores do Athletico realizaram primeiro uma atividade física para fortalecimento muscular, e depois o técnico Dorival Junior comandou um treino tático em campo reduzido.

Orientando os jogadores a todo momento, Dorival quis trabalhar a saída de bola do time sob pressão do adversário. Os zagueiros Thiago Heleno e Léo Pereira tinham pouco espaço e os jogadores do time reserva tinham a obrigação de pressioná-los. Dorival pedia aos homens do meio de campo que se apresentassem e que criassem espaços para os avanços dos laterais.

O time titular, que não tinha goleiro, foi formado por Khellven, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho González, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Vitinho, Breno Lopes e Nikão, que jogou na função de centroavante. O Furacão enfrenta o Boca Juniors, domingo (19), 22h.

Dos 24 jogadores que viajaram para a Argentina, três ficaram de fora do treino de hoje cedo. O lateral-direito Jonathan e o atacante Carlos Eduardo ficaram no hotel para uma atividade física na academia, e o lateral-esquerdo Adriano está em observação após sentir dores no tornozelo durante o treino de quinta-feira (16) à tarde. Por causa disso os goleiros Bento e Gabriel precisaram completar na linha o time reserva.

No fim da atividade os jogadores treinaram cobranças de pênalti. No Torneio de Verão, os jogos quando terminam empatados são definidos nos pênaltis, algo que já aconteceu com o Athletico. Na quarta, após o empate em 2 a 2 com o Racing, o Furacão desperdiçou 5 de 9 cobranças e foi derrotado pelo time argentino por 5 a 4.

Hoje à tarde os jogadores farão uma atividade física mais leve no hotel mesmo. No sábado e no domingo de manhã haverá novos treinos no campo anexo ao Estadio Bicentenario, e no próprio domingo o jogo contra o Boca que encerra o Torneio de Verão. O gigante argentino estreou na última quinta-feira (16) no torneio amistoso e derrotou o Universitário do Peru por 2 a 0.

Será um reencontro de dois times que se enfrentaram quatro vezes na Libertadores do ano passado: o Athletico venceu uma partida e o Boca três, eliminando a equipe paranaense nas oitavas de final da competição.

