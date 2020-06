O Athletico lançou, nesta quinta-feira (18), uma campanha na qual pede ajuda aos sócios do clube para não ter ainda mais prejuízo financeiro. Por conta da pandemia do coronavírus, o futebol está parado há três meses e, neste período, o Furacão não vem tendo arrecadação com ingressos e nem transmissão dos jogos.

publicidade

Por isso, o Rubro-Negro fez um apelo a torcedores e sócios para que comprem as camisas e demais produtos na loja oficial atleticana, que fará uma promoção nos próximos dias. A campanha é chamada de #EuAjudei

“Precisamos estar mais unidos do que nunca! A melhor forma de representar esta união é através da nossa camisa, a camisa que só se veste por amor e que se funde com a nossa pele e alma quando jogamos o mesmo jogo”, diz parte da nota.

“Ajudem-nos comprando as nossas camisas e outros produtos oficiais que estarão com preços imperdíveis durante as próximas semanas”, ressalta outro trecho.

Como destaque da promoção, na compra de camisa de jogo o torcedor ganha um patch #EuAjudei (aplicado no peito, na manga ou solto) e em todas as compras ganha um adesivo da campanha #EuAjudei.

publicidade

No entanto, rapidamente os atleticanos se mostraram indignados com a atitude do clube. Nas redes sociais do próprio Athletico alguns se manifestaram contra, reclamando que o time está pedindo dinheiro em um momento tão complicado do país e que muitos ainda seguem pagando o plano de sócios, mesmo sem jogos neste período e também nenhum benefício.

Até o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, se manifestou no Twitter, pedindo a participação de todos.

Meus caros torcedores, sócios, conselheiros e desportistas em geral, lançamos hoje a campanha #EU AJUDEI de vendas de materiais com a marca do FURACÃO!

O clube precisa de caixa, não podemos voltar atrás! PARTICIPEM! — Mário Celso Petraglia (@PetragliaMario) June 18, 2020

“Meus caros torcedores, sócios, conselheiros e desportistas em geral, lançamos hoje a campanha #EU AJUDEI de vendas de materiais com a marca do FURACÃO! O clube precisa de caixa, não podemos voltar atrás! PARTICIPEM!”, postou ele. Porém, o dirigente também foi alvo das cobranças dos rubro-negros.

Por outro lado, alguns atleticanos aprovaram a ideia e se manifestaram a favor, inclusive, já comprando os produtos.

Confira alguns tuites das reclamações:

Tá, só esse vídeo que merecemos? E isso que vocês nós oferecem ainda mais nesse momento? Puts🤦🏻‍♂️ — Julio Cesar (@JulioCap81) June 18, 2020

Sócio sempre foi tratado como consumidor, agora querem apelar pra emoção, vai entender… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Antonio Bannach (@BannachAntonio) June 18, 2020

Nossa sem palavras, me pegou pelo coração, vamos ganhar um ADESIVO! #EUAjudei não tem como ficar de fora. 😒👎 SQN! pic.twitter.com/Q9zPnV8c2A — Athletico&ND+ 🤘💀🌪️🖤♥️ (@AthleticoNDmais) June 18, 2020

Estou pagando sócio sem receber nada em troca, pra eu “ganhar” um patch de eu ajudei, tenho que comprar mais, minha ajuda é estar pagando isso aí por nada, parem de tratar torcedores como consumidores, o mínimo que deveria ser feito é nos dar uma camisa, repensar esses valores ! — Pdp (@piadabaixada) June 18, 2020

Presidente, a renda domiciliar média per capita no Brasil é de R$ 1.439,00.



O povo em geral não consegue se quer pagar as contas fixas normais.



Nós, os torcedores, de alguma forma colocamos o sócio como prioridade.



E no meio dessa crise o clube só olha para o seu umbigo. — Athletico PR en español (@athleticoenesp) June 18, 2020

E quem me ajuda? — Rudson Duarte (@Rudgui) June 18, 2020

Eu não vendi 200 milhoes de reais só em jogadores esse ano e também tô precisando de caixa, inclusive uns 150 reais aí que continua sendo depositado todo mês… Nos ajude a te ajudar presidente — Diego 🐻 (@tigrinhoow) June 18, 2020

O Sr está de brincadeira né ? Quer dizer q não estamos ajudando o suficiente mantendo o sócio em dia ? Se o Sr quiser eu trabalho de GRAÇA para o nosso Atlético para salvar esse plano de sócios, plano esse engessado, q nesse momento só está perdendo cada dia mais associados. — Fernando Azevedo (@FernandoCapTof) June 18, 2020

+ Mais do Furacão:

+ Athletico é condenado a pagar R$ 7 milhões pro Santos por Robson Bambu

+ Turner aumenta pressão sobre Athletico e outros clubes por impasse

+ Athletico tem treinos suspensos novamente pela prefeitura

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?