Walter está pronto pra estrear pelo Athletico. Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Walter provocou o Coritiba após a conquista do tricampeonato paranaense pelo Athletico. No Instagram, o jogador publicou vídeo no qual aparece olhando para um celular. Sua esposa , então, pergunta o que ele estava fazendo.

“Estou vendo o cardápio de hoje, meu amor. Vai ser coxinha”, fala Walter, aos risos. Com dois gols nos acréscimos, o Furacão venceu por 2×1 nessa quarta-feira (5), no Couto Pereira, e levou mais uma vez a taça.

Em 2016, o jogador foi campeão estadual pelo Rubro-Negro, também no Couto Pereira, e comemorou dizendo que poderia comer cinco coxinhas, em referência ao placar agregado daquela decisão.

Walter voltou ao Athletico durante a pandemia para readquirir a forma física. Ele perdeu 20 kg no período e ganhou um contrato com o clube. No entanto, como não estava inscrito no Estadual, ainda não pôde reestrear pelo clube.

Veja a provocação de Walter:

