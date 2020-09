Quem diria que apenas 38 dias depois do último Atletiba, na final do Paranaense, Athletico e Coritiba se reencontrariam compartilhando a zona de rebaixamento do Brasileirão?

Os rivais paranaenses chegam ao clássico deste sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada, empatados com oito pontos em nove jogos. O baixo aproveitamento coloca o Furacão na 17º colocação, enquanto o Coxa está um degrau abaixo, por causa do salto de gols (-3 contra -4).

Os técnicos das equipes já não são os mesmos da final estadual. Dorival Júnior, que levantou o título com uma virada histórica nos acréscimos, caiu após um péssimo início na Série A. Após duas vitórias na largada (Fortaleza e Goiás), foram quatro derrotas seguidas (Santos, Palmeiras, Fluminense e São Paulo).

Do outro lado, Eduardo Barroca não resistiu ao igualmente ruim começo coxa-branca na elite, com quatro derrotas consecutivas (Inter, Bahia, Flamengo e Corinthians). Jorginho, que comandou o Alviverde em 2019, reassumiu. Desde a troca, o time venceu duas vezes, empatou outras duas e perdeu uma vez.

Eduardo Barros, responsável pelos aspirantes do Athletico, segue como interino, mas convive com uma pressão constante por resultados. Sob seu comando, a equipe não evoluiu da maneira esperada: foram empates com Red Bull Bragantino e Botafogo e derrota para o Vasco.

Rubro-Negro e Alviverde, portanto, colidem cenários negativos neste sábado, no Joaquim Américo. Sem público e também sem transmissão de televisão para o estado do Paraná, uma ironia para um Atletiba digno da ZR, não?

Transmissão

O jogo será exibido pelo canal de TV fechada TNT (menos para o Paraná). A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

Brasileirão

10ª rodada

12/09/2020

ATHLETICO x CORITIBA

Athletico

Santos; Jonathan, Thiago Heleno e Felipe Aguilar e Márcio Azevedo; Wellington, Christian (Lucho González) e Erick; Fabinho (Ravanelli), Nikão e Bissoli. Técnico: Eduardo Barros.

Coritiba

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Igor Jesus, Robson e Sassá. Técnico: Jorginho.

Local: Arena da Baixada

Horário: 16h30.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Neuza Inês Back (Fifa-SP)

