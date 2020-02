Athletico e Paraná se enfrentam neste domingo (02), pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, com um retrospecto favorável ao Rubro-Negro. De acordo com o site ‘Histórico PRC’, o Furacão venceu 41 vezes, enquanto o Tricolor bateu o rival em 27 oportunidades. O confronto acabou empatado em 31 partidas. O duelo acontecerá na Arena da Baixada, a partir das 18h.

continua depois da publicidade

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O levantamento da página ainda assinala o Furacão com um maior aproveitamento no quesito bola na rede. O time atleticano marcou 132 gols, enquanto a equipe paranista balançou as redes 98 vezes. Na relação dos jogos, alguns encontros marcados por goleadas, como o 6×1 aplicado pelo Furacão pelo Estadual de 2002. Esse foi o placar mais elástico das disputas entre as equipes. Em 2014, também pelo Paranaense, foi a vez do time da Vila Capanema vencer por 4×0, a maior vantagem conquistada na disputa do lado Tricolor.

+ TABELA: Veja a classificação e os próximos jogos do Paranaense

No último jogo entre as equipes, no Estadual de 2019, na Vila Capanema, o placar ficou igualado, em 1×1.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

Assista ao vídeo com todos os detalhes sobre o clássico Athletico e Paraná, neste domingo (2), às 18 horas, na Baixada, pelo Campeonato Paranaense.

Mostrar Player