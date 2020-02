Em momentos opostos e com objetivos totalmente diferentes, Athletico e Paraná Clube se enfrentam neste domingo (02), pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Enquanto o Furacão, líder da disputa, vai aproveitar a partida para testar o time principal, o Tricolor precisará mostrar superação para se reerguer na competição e voltar à área de classificação. O jogo acontecerá na Arena da Baixada a partir das 18h.

O Rubro-Negro principal vai estrear oficialmente diante de seu torcedor. Antes disso, a equipe de Dorival Júnior disputou dois jogos do Torneio de Verão, na Argentina, e um amistoso com a equipe sub-23 do Grêmio, em Porto Alegre. O elenco está em preparação para a Supercopa contra o Flamengo, que acontecerá no dia 13 de fevereiro, em Brasília, e para a Libertadores. Por isso, o treinador quer utilizar o confronto como uma avaliação. Os aspirantes fizeram seu papel até aqui e ‘entregaram’ o time na liderança, apesar da equipe vir de derrota, por 3×1, para o Cianorte. O Furacão soma três vitórias e uma derrota apenas no Paranaense.

Poupado do treinamento da última quinta-feira (31), Jonathan não deve atuar. Com isso, Khellven aparece entre os titulares. No meio campo, Erick deve ser opção caso Fernando Canesin não esteja apto a atuar. O atleta treinou em separado e busca condições físicas ideais.

Do lado paranista a situação é mais complicada. Vindo de um revés, por 2×1 para o FC Cascavel, mesmo com um jogador a mais em campo desde os 20 minutos do segundo tempo, o Tricolor precisa ‘colocar a casa em ordem’ para seguir no Paranaense. O time tem um retrospecto de duas derrotas, um empate e apenas uma vitória no Estadual. Com isso, é apenas o nono colocado, ou seja, está fora da área de classificação. Um agravante para a equipe de Allan Aal é que o grupo já está pensando no primeiro jogo da Copa do Brasil. O confronto diante do Palmas-TO, acontecerá na próxima quarta-feira (05), e por conta da distância, a viagem deve ser cansativa. Por isso, o treinador não descartou poupar alguns de seus atletas no clássico, uma vez que as cifras que podem ser somadas caso o time vença este primeiro jogo na disputa nacional, são fundamentais para o Paraná.

A preparação do time foi a portões fechados e, sem perder atletas por suspensão ou lesões, Allan Aal poderá somar ao seu elenco o lateral-direito Bruno, que cumpriu suspensão no último compromisso.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná (link do tempo). A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

02/02/2020

ATHLETICO X PARANA CLUBE

Athletico

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Fernando Canesin) e Léo Cittadini; Nikão, Guilherme Bissoli e Marquinhos Gabriel.

Técnico: Dorival Júnior

Paraná

Alisson; Rafael França (Bruno), Thales, Fabrício e Juninho; Kaio (Dudu), Kazu e Robson; Thiago Alves (Raphael Alemão), Andrey (Mosquito) e Rodrigo Rodrigues (Rafael Furtado).

Técnico: Lúcio Flávio.

Local: Arena da Baixada

Horário: 18h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior

