O Athletico deve ter apenas uma mudança para a partida deste sábado (25), às 17h, na Arena da Baixada, diante do Londrina, pela terceira rodada do Estadual. O técnico Eduardo Barros pretende escalar o atacante Breno Lopes no time.

continua depois da publicidade

De volta ao time de aspirantes, após estar integrado ao elenco principal no Torneio de Verão, na Argentina, o jogador tende a ser titular. Luiz Fernando, que se recupera de um desconforto muscular, também é outra novidade, mas fica no banco de reservas.

TABELA: Veja os próximos jogos e a classificação do Paranaense

“O que tenho para o jogo contra o Londrina, caso não haja nenhuma alteração, é essa mesma equipe com o retorno do Breno (Lopes) e do Luiz Fernando”, afirmou o treinador em entrevista coletiva, na última quarta-feira (22).

O comandante rubro-negro ainda tem uma dúvida de quem tirar da equipe: Juan Boselli ou Kleiton. O primeiro teve atuações discretas e foi substituído nas duas partidas do Paranaense, enquanto o segundo marcou um golaço contra o União Beltrão e conquistou a titularidade diante do PSCT, mas saiu durante o jogo.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O provável Furacão tem: Anderson; Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Jáderson; Christian, Léo Gomes, Denner e Juan Boselli (Kleiton); Breno Lopes e Pedrinho.

Com seis pontos e na liderança, o Athletico tem um confronto direto nesse início de competição. Isso porque o Tubarão também tem a mesma pontuação (os únicos times com 100% de aproveitamento), só sendo superado pelo Furacão no saldo de gols.

Transmissão

A partida não irá passar na televisão. A transmissão será no DAZN, serviço de streaming online para ser visto no computador, celular ou Smart TV e você também poderá acompanhar o duelo no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ingressos

R$ 50 para os torcedores que forem com a camisa do Furacão. Os ingressos podem ser comprados pelo site tickets.athletico.com.br ou nas bilheterias até às 18h de terça-feira e entre 10h e 20h dessa quarta.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Rodada 3

Athletico x Londrina



Athletico: Anderson; Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Jáderson; Christian, Léo Gomes, Denner e Juan Boselli (Kleiton); Breno Lopes e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros



Londrina: Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Lucas Costa e Victor Luiz; Júlio Rusch, Pedro Cacho, Marcelinho e Danilo; Miullen e Uelber. Técnico: Alemão



Horário: 17h

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Assistentes: Daniel Carvalho e Fernando Tobias