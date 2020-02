O técnico Dorival Júnior, mesmo após o empate por 1×1 com o Paraná, no último domingo (2), na Arena da Baixada, falou que o Athletico já está mostrando sua “nova cara” para a temporada. Esse foi o primeiro compromisso oficial do time principal.

continua depois da publicidade

“A equipe já começa a dar uma resposta positiva, com jogadas de ultrapassagem, combinações e buscando o gol o tempo todo. Equipe agressiva, com intensidade e com volume de jogo. O caminho deve ser esse”, afirmou em entrevista coletiva.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O Furacão teve apenas dois amistosos (Racing e Boca Juniors) e um jogo-treino (Grêmio) antes da estreia na temporada. E o próximo jogo será diante do Flamengo, no dia 16, pela final da Supercopa, em Brasília. “O resultado vai depender da nossa performance. Vimos muitas coisas boas com a equipe, é promissor esse trabalho que o clube realiza e fico feliz em colocar uma equipe que dá sustentação”, completou.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O elenco rubro-negro sofreu grandes perdas e teve apenas três reposições (Fernando Canesin, Carlos Eduardo e Marquinhos Gabriel) no mercado. O comandante atleticano admitiu que vai procurar soluções dentro do elenco e no time de aspirantes, com quem disputará outro jogo-treino no CT do Caju, nesse início de 2020.

“O trabalho sempre foi esse, dar espaço aos jogadores da base, os meninos estão subindo e estamos mostrando resultado. Ele (Dorival) é muito tranquilo, trabalha com quem está com ele. Não podemos pensar em quem saiu, é olhar para a frente e trabalhar com o que temos. Não dá para lamentar as perdas, porque temos um grande ano pela frente”, completou Lucas Halter, que fez o gol do Athletico diante do Tricolor.

Dorival Júnior analisa empate

Mostrar Player

Assista aos gols no player abaixo!

Mostrar Player

+ Veja como foi o jogo entre Athletico x Paraná

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

2/2/2020

ATHLETICO 1 X 1 PARANÁ

Athletico

Santos; Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Lucho) e Léo Cittadini; Nikão, Guilherme Bissoli (Pedrinho) e Marquinhos Gabriel (Vitinho).

Técnico: Dorival Júnior.

Paraná

Marcos; Bruno, Thales, Fernando Timbó e Hulk; Kaio, Carlos Dias, Thiago Alves (Michel), Raphael Alemão, Gustavo Mosquito (Marcelo) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Lúcio Flávio.

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior

Gols: Lucas Halter (A), 2 do 1ºT, Marcelo (PR), aos 45 (PR) do 2º T.

Cartões amarelos: Guilherme Bissoli, Wellington (CAP); Thiago Alves, Marcos, Gustavo Mosquito, Carlos Dias, Thiago Alves (PAR).

Público: 14.903.

Renda: R$ 385.560,00.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”