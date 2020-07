Após 125 dias de paralisação, o Campeonato Paranaense abre as quartas de final neste sábado (18). Já Athletico, Coritiba e Paraná entram em campo no domingo (19).

O Furacão encara o Londrina às 18h, no Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. O local do jogo precisou ser transferido porque a prefeitura de Londrina não autorizou a realização do jogo no Estádio do Café por causa da pandemia de Covid-19.

Já o confronto entre Paraná e Coritiba será um pouco mais cedo, às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) tentou, sem sucesso, que o confronto fosse em Curitiba.

As partidas ainda não foram homologadas oficialmente, mas as datas e locais foram confirmadas pela reportagem. Não haverá público em nenhum dos jogos e os times devem seguir um protocolo especial. Além disso, a recomendação é de que os eventos aconteçam com o “menor número possível” de profissionais.

O Estadual reinicia neste sábado (18), às 14h, com a partida entre Rio Branco x FC Cascavel. Como Paranaguá, cidade do mandante do duelo, ainda não está liberada para eventos esportivos, o jogo será em Ponta Grossa.

Também no sábado, o Cianorte recebe o Operário. O duelo seria às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. No entanto, a diretoria do Cianorte ainda tenta convencer a prefeitura da cidade a liberar o jogo no Estádio Albino Turbay. De acordo com o regulamento do mata-mata do Estadual, a definição do local precisa acontecer 48 horas antes de a bola rolar.

