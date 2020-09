Athletico x Coritiba duelam neste sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada, pela décima rodada do Brasileirão. O encontro, que não acontecia há três anos dentro da Série A, traz os rivais dentro da zona de rebaixamento, com oito pontos cada.

publicidade

Abaixo, trazemos a tradicional comparação jogador por jogador do clássico Atletiba de acordo com os times prováveis sob o comando de Eduardo Barros e Jorginho.

Quem é melhor de Athletico x Coritiba? Veja a análise

Wilson x Santos

O camisa 84 do Coxa é, inegavelmente, um bom goleiro. Experiente, com 36 anos, retomou a titularidade nesta temporada, na competição com Alex Muralha. Mas não há discussão. Santos está no nível de seleção brasileira e vence a disputa.

Jonathan x Jonathan

No duelo dos xarás, a vantagem fica com o atleticano Jonathan. Mesmo em fim de carreira e longe de contribuir como nos primeiros anos no Furacão, o camisa 2 é superior ao atleta do Coxa, que vê o jovem Natanael mais forte na briga pela posição.

Rhodolfo x Thiago Heleno

Prestes a completar 32 anos, o General ganha o duelo com Rhodolfo, uma cria do CT do Caju. Ambos não são mais meninos – o coxa-branca é dois anos mais velho – e, com comum, têm lidado com problemas físicos na temporada. Mesmo assim, quando em condições ideais, são titulares absolutos de seus times.

Sabino x Aguilar

publicidade

O colombiano Aguilar custou R$ 10 milhões ao Athletico (por 50% dos direitos econômicos). Só fez três jogos, claro, mas ainda não justificou a contratação. Sabino, por outro lado, é o mais regular jogador do Coritiba desde 2019. Bom em seu papel defensivo, também se destaca como batedor de pênaltis e leva a melhor sobre o rival.

William Matheus x Márcio Azevedo

Apesar de não ser o lateral dos sonhos do torcedor do Coritiba, William Matheus tem sido importante para o time em 2020. Já marcou três gols em 24 jogos e aparece como boa opção ofensiva, apesar de errar muitos cruzamentos. Incosistente, Márcio Azevedo atuou apenas dez vezes na temporada e perde o duelo na lateral-esquerda.

Athletico x Coritiba: compare do meio até o ataque

Hugo Moura x Erick

Emprestado pelo Flamengo, Hugo mostrou bom futebol nas duas partidas que fez pelo Alviverde. Mas ainda é muito pouco para desbancar o volante atleticano Erick. Rápido e com boa chegada na área adversária, ele dá sinais de que pode evoluir em importante jogador para o Furacão.

Matheus Sales x Lucho González

Fora do time por lesão nas primeiras rodadas do Brasileiro, Matheus Sales retornou e ajudou a melhorar o desempenho do Coritiba. Com boa saída de bola, o meio-campo leva a melhor na comparação com o experiente Lucho González. O argentino segue no elenco atleticano mais pelo exemplo para os mais jovens e liderança no vestiário do que pela capacidade atual dentro das quatro linhas.

Matheus Bueno x Léo Cittadini

Mais uma vitória do Athletico na comparação. Logo abaixo de Nikão, Cittadini é o principal jogador de linha da equipe. No entanto, o desgaste físico da temporada é um fator que claramente afeta sua produção. Bueno traz dinamismo ao meio-campo do Coxa, joga em função diferente, mas está em um degrau inferior.

Robson x Nikão

Apesar de Robson ter se firmado no ataque alviverde, marcando seus gols – são seis na temporada até aqui – há uma clara diferença na comparação com Nikão. O meia-atacante é o melhor jogador do Athletico e, neste ano, assumiu o papel de protagonista. O camisa 11 voltou de lesão perdendo pênalti diante do Botafogo, mas tem crédito de sobra com a torcida.

Igor Jesus x Fabinho

O torcedor do Furacão ainda não conhece muito bem o jovem Fabinho, que veio do São Paulo em fim de contrato. Antes de desembarcar no CT do Caju, o atacante de 20 anos jogou, basicamente, no sub-20 do Tricolor paulista. Igor Jesus, por outro lado, disputa sua segunda temporada com o Coritiba. Aos 19 anos, vem evoluindo e mostrando potencial. É o suficiente para bater o adversário na comparação.

Sassá x Bissoli

Ambos não vivem grande fase, mas a vantagem fica com o atleticano Bissoli, que tem sete gols em 15 jogos na temporada. O controverso Sassá fez quatro em 17 jogos, pouco pelo que se espera dele no Alto da Glória.

Resultado final de Athletico x Coritiba:

Athletico 7×4 Coritiba

+ Mais do Atletiba:

>> Podcast De Letra relembra grandes pernas de pau do futebol paranaense

+ Athletico e Coritiba se reencontram pelo Brasileirão. O que mudou?

+ Lista: 8 motivos pra acreditar no Atletiba deste final de semana

+ Atletiba não será transmitido para o Paraná; entenda a situação

+ Os números do Atletiba no Brasileirão: quem leva vantagem?

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?