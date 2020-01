O técnico da equipe de aspirantes do Athletico, Eduardo Barros, revelou alguns jogadores que atualmente treinam na equipe principal e que tem chance de aparecer sob o seu comando na disputa do Paranaense.

“Tem muitos jogadores que estão na equipe principal que no papel inicialmente estariam à disposição em algum momento para a equipes aspirantes”, declarou no sábado (25), após a vitória diante do Londrina, na Arena da baixada. Os três nomes citados por Barros foram do volante Erick e os atacantes Bissoli e Vitinho.

“Bissoli, um atacante de referência. O Erick, todos já conhecem da boa temporada do ano passado e o Vitinho, que ano passado não se firmou como titular e poderia comprovar o bom momento da reta final do Brasileiro [2019] no Estadual”, apontou.

Jovem de 22 anos, Bissoli chegou por empréstimo da equipe paraguaia Fernando de la Mora, e ainda não estreou oficialmente pelo Furacão, apesar de já ter jogado os amistosos com a equipe principal e inclusive ter feito gols contra Racing e Grêmio.

Erick chegou ao clube no início de 2019 e conta com 29 jogos na temporada e três gols marcados. No entanto, sua participação foi maior no Paranaense, também na equipe de aspirantes, e na reta final do Brasileirão. Trajetória parecida com a de Vitinho, que veio das categorias de base do clube, e na última temporada disputou 31 jogos com quatro gols marcados.

Porém, Barros garantiu que o momento é de tranquilidade para as duas equipes – tanto a sua quanto a de Dorival Junior. Isso porque o bom desempenho em campo e os resultados conquistados neste início de Paranaense evitam uma maior necessidade de buscar reforços na equipe principal. “Isso tira um pouco da pressão e estou muito satisfeito com o elenco que tenho à disposição hoje”, finalizou.