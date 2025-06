Al Ain x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Al Ain e Juventus entram em campo nesta quarta-feira pela estreia no Mundial de Clubes da Fifa. O jogo marca o segundo confronto entre a Ásia e da Europa nesta edição da competição. Os times do Grupo G buscam os primeiros pontos para avançar de fase, com o favoritismo todo para a Velha Senhora.

O grupo também conta com Manchester City e Wydad Casablanca, que se enfrentam mais cedo, às 13h (de Brasília). A chave tem o favoritismo claro das duas equipes do Velho Continente, com os ingleses e os italianos tratando a fase inicial com tranquilidade. Cabe aos “azarões” tentar estragar a festa dos europeus.

Onde assistir Al Ain x Juventus

O jogo será transmitido ao vivo, a partir das 22h (horário de Brasília), pelo Sportv, na TV fechada e no streaming, pela Cazé TV (Youtube / Prime Video)

Como chegam as equipes?

O Al-Ain chega ao Mundial após campanha abaixo das expectativas no futebol nacional e internacional. O time dos Emirados Árabes terminou apenas na quinta colocação do campeonato nacional. Na Champions League Elite da AFC, foi eliminado ainda na fase de grupos e não conseguiu repetir o bom desempenho das últimas edições. Em 2025, teve apenas 43% de aproveitamento, o pior entre as equipes classificadas para o Mundial.

Já a Juventus vem de uma temporada marcada pela instabilidade. Thiago Motta foi demitido em março após resultados decepcionantes, e Igor Tudor assumiu o comando interinamente. Sob sua liderança, a equipe garantiu a quarta colocação na Serie A e vaga na próxima Champions.

Antes do Mundial, a Juventus e Tudor chegaram a um acordo para renovação do contrato do treinador até junho de 2027, trazendo mais estabilidade para o trabalho. Sem muitas novidades no elenco, o time italiano deve ir a campo com:

Provável escalação do Juventus

Di Gregorio; Nicolas Savona, Alberto Baio e Kelly; Nicolás González, Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners e Andrea Cambiaso; Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz e Francisco Conceição.

Provável escalação do Al Ain

Vladimir Ivic, que assumiu o comando da equipe em fevereiro, deve mandar a campo com: Khalid Eisa; Salomoni, Kouadio, Cardoso e Abdelkarim; Nader e Park Yong-Woo; Al-Baloushi, Soufiane Rahimi, Kaku e Kodjo Laba.

Palpites Al Ain x Juventus

A Juventus chega embalada após garantir vaga na Champions League no último minuto e com a renovação de Igor Tudor no comando técnico. As casas de apostas dão 82% de chances de vitória para o Juventus na estreia, cotações muito baixas que refletem o abismo técnico entre as equipes.

Por outro lado, o Al Ain vive fase turbulenta. O time dos Emirados terminou apenas em quinto no campeonato nacional e teve desempenho pífio na Champions League Elite da AFC, sem vencer nenhum dos oito jogos e acumulando saldo de -11. O clube trocou de técnico três vezes em menos de um ano e agora aposta no talento individual dos atacantes para tentar surpreender.

Arbitragem para Al Ain x Juventus:

Árbitro: Tori Penso (EUA)

Tori Penso (EUA) Assistentes: Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA)

Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA) VAR: não divulgado

Ficha técnica:

Data: Quarta – 18/6/2025

Quarta – 18/6/2025 Local: Audi Field, em Washington (EUA)

Audi Field, em Washington (EUA) Horário: 22h (Brasília)

