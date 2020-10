Hoje é possível termos contato com os maiores especialistas e autoridades em qualquer assunto graças a tecnologia. Assista!

É impossível imaginar um mundo sem tecnologia. Hoje ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Com ela é possível recriar ambientes, simular situações, aproximar pessoas, encurtar distâncias, facilitar o acesso ao conhecimento. No terceiro vídeo da série Fazendo a Escolha Certa saiba mais sobre o uso da tecnologia no ensino superior.

