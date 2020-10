Aprender a aprender. É muito importante saber o “como”, não só “o que”. Quando aprendemos na prática a desenvolver todos os conhecimentos que adquirimos, é muito mais fácil assimilarmos o conhecimento. É importante, no entanto, saber dosar o estudo com a prática. Este é o tema do quarto vídeo da série Fazendo a Escolha Certa. Assista!

Perdeu os primeiros vídeos da série?

>>> Clique aqui e saiba mais sobre as soft skills, competências muito importantes no mercado de trabalho

>>> Veja de que forma definir metas e objetivos, e a importância de ter um bom suporte para isso

>>> Você imagina a vida sem tecnologia? Saiba como usá-la a favor da educação e da vida