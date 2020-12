O Instituto Magia Solidária, com sede no bairro Pinheirinho, em Curitiba, é um dos grandes exemplos que o esforço e […]

O Instituto Magia Solidária, com sede no bairro Pinheirinho, em Curitiba, é um dos grandes exemplos que o esforço e o voluntariado fazem bem para o coração. Com 27 anos de existência, o projeto alcançou uma marca histórica ao impactar 100 mil pessoas em comunidades que precisam diariamente de atenção.

Crianças carentes, idosos, dependentes químicos e moradores de rua são atendidos por uma enorme rede do bem que une o desejo de alterar a triste realidade do abandono. Com a pandemia do novo coronavírus, a receita para a compra de brinquedos e doces foi prejudicada e as colaborações precisam vir de todos os lugares para manter uma tradição de sorrisos e boas ações.

O projeto Magia Solidária começou em 1993 de maneira tímida e nasceu com o foco de ajudar crianças carentes do Pinheirinho. A ideia era promover o bem-estar com momentos de descontração e com reais chances de valorizar o lado positivo da vida. A disputa com um ambiente cercado de problemas e com desigualdades ainda é complicada, mas a base familiar fez a diferença.

Adelson Marcelino Pereira, 48 anos, é o presidente do Instituto Magia Solidária e aprendeu desde cedo em casa que a ajuda ao próximo mobiliza fronteiras. “A minha vó Anézia e minha mãe Natália sempre foram muito religiosas e passaram este ensinamento. Esta semente nasceu dentro de mim e só cresceu. Acredito que a gente altera o meio que a gente está ajudando pessoas que estão com dificuldades”, disse o presidente do projeto.

Com o apoio de amigos e voluntários, o Magia Solidária cresceu e expandiu para fora do Pinheirinho. A solidariedade chegou aos asilos, clinicas de dependentes químicos, associações de bairro e moradores de rua. Para conseguir colaborar com mais pessoas e aumentar a receita, a direção decidiu realizar eventos gastronômicos e rifas durante todo o ano.

No segundo domingo de dezembro, uma enorme festa é preparada com a participação do Papai Noel, motoqueiros, caminhão de som, brinquedos e até limusines. O objetivo desta enorme comemoração é juntar comunidades e curtir momentos com alegria e sorrisos. “Chamamos de Dia D. Trabalhamos o ano inteiro para realizar esta grande festa e entregamos presentes para as crianças e fazemos a distribuição de sorvete, pipoca, suco, pizza e outras tantas coisas. Em 2018 fizemos uma festança no Caximba e ano passado aqui no Pinheirinho”, relembrou Adelson.

Complicações com a covid-19

O ano de 2020 está sendo atípico e no Magia Solidária não foi diferente. Os eventos gastronômicos não aconteceram devido à covid-19 e a receita diminuiu. Apesar da grana estar mais curta, a festa de fim de ano vai ocorrer normalmente, mas com todos os procedimentos sanitários sendo praticados.

Os alimentos estarão sendo entregues em embalagens especiais e o Papai Noel vai estar em um caminhão de som no dia 22 de dezembro. “Foi um ano muito difícil, e por isto estamos pedindo a ajuda de todos. Faremos a festa no dia 22 de dezembro atendendo todas as medidas sanitárias com um caminhão de som e uma equipe de solo que irá passar de casa em casa entregando presentes e kits de alimentos. Atenderemos aquelas pessoas que são apadrinhadas na Vila Nossa Senhora da Luz e na Vila Ulisses Guimarães. Naturalmente quem estiver no caminho também vai ser beneficiado. É um trabalho de formiguinha que fica gigante”, reforçou Adelson.

Além da festa, o Instituto irá entregar presentes e alimentos no dia 16 de dezembro na APAE de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Um dia depois será na Escola Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, no Capão Raso.

Como ajudar?

Adelson Pereira, presidente do Magia Solidária. Foto: Gerson Klaina

O Magia Solidária está precisando de doações para seguir com seus projetos. Existem duas formas de ajudar neste momento. O Instituto gostaria de adquirir uma van para conseguir levar mais doações ou mesmo disponibilizar mais espaço para os voluntários. Acesse abacashi.com/p/todos-pela-van-do-instituto. Caso queira depositar algum valor, a conta corrente é do Adelson Marcelino Pereira.

Ajude você também!

Banco do Brasil

Agência 3792-3

Conta Corrente 7.720-8

CPF 728 786 819 91

O contato dele é (41) 99639-0501 ou pela página oficial do Instituto no Facebook https://www.facebook.com/magiasolidariaa/