O clima deste Natal na pandemia de coronavírus (covid-19) tem tudo para ser desanimado, com as pessoas sem energia para levar amor e caridade umas para as outras, certo? Errado! A equipe que comanda a Associação de Moradores e Amigos da Roseira e Borda do Campo (Amarb), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, juntou forças para fazer um Natal mais feliz para as crianças carentes dos bairros que atende.

Brinquedos e doces estão sendo arrecadados e serão distribuídos pelo Papai Noel em uma carreata marcada para o dia 23 de dezembro. É a primeira vez que a associação se organiza para este tipo de ação e o motivo é nobre: ajudar as famílias que sofreram prejuízos com a forte chuva de granizo que caiu em 13 de novembro e foi noticiada pela Tribuna.

Segundo a Beatriz Basso Fontana, 57 anos, presidente da Amarb, as famílias prejudicadas pela chuva de granizo “andam tristes e não têm pensado muito nas confraternizações natalinas”, mas sim, no jeito que terão que dar na reforma das casas. A ideia da associação para amenizar o sofrimento foi arrecadar presentes para serem distribuídos para as crianças. “As coisas públicas são mais lentas, então ainda há famílias cadastradas na Defesa Civil que não tiveram as casas arrumadas. Pensamos em levar um pouco de alegria para elas, que precisam tanto neste momento”, disse.

Em pouco menos de 30 minutos de chuva de granizo, naquela sexta-feira, 13 de novembro, o cenário do bairro Borda do Campo foi mudado. Telhados ficaram esburacados, os capôs dos carros ficaram marcados pelas pedras de gelo e alguns para-brisas trincaram.

Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Seria mais uma ação de Natal como tantas outras do tipo, mas a iniciativa é apenas uma de tantas outras que estão sendo feitas para atender a vizinhança. A Amarb passa por uma transformação desde 2016, quando a Beatriz Basso assumiu a presidência. Entre elas uma sede nova foi construída pela Renault do Brasil, após a apresentação de um projeto para auxiliar a mudar de vida as mulheres em situação de vulnerabilidade, e a produção de vídeos on-line para ensinar receitas para as famílias aproveitarem melhor a cesta básica. “Percebemos que os produtos estavam sendo subaproveitados. Iríamos fazer isso de forma presencial, mas com a pandemia e a proibição de aglomeração, os vídeos de receitas foram uma alternativa”, explicou a presidente.

Já sobre os cuidados com as mulheres vulneráveis – o que possibilitou a construção de uma nova sede –, a pedagoga Ana Paula Riedel Pires, 28 anos, filha da Beatriz Basso e membro da Amarb, conta que a diretoria resolveu fazer um projeto para dar aulas de confeitaria, culinária e costura na associação e proporcionar um novo ofício a essas mulheres. “Fizemos e apresentamos para a Renault. A empresa adorou e uma reforma seria feita na sede antiga em 2019. Só que os técnicos acharam melhor colocar o prédio abaixo e fazer um do zero. Agora, temos cozinha industrial e tudo. As aulas só não começaram porque veio a pandemia. Mas estamos animadas”, ressalta a Ana Paula.

Ainda segundo ela, a Amarb foi fundada em 1982 para atender a comunidade da Borda do Campo. Com o passar dos anos, a sede era apenas utilizada como espaço para aluguel de bailes e festas. “O objetivo original acabou se perdendo. Em 2016, minha mãe e eu achamos que era hora de fazer alguma coisa diferente”, revelou.

A experiência com o apoio à comunidade mãe e filha trazem da Pastoral da Criança. A Beatriz Basso faz parte do grupo há 13 anos e a Ana Paula sempre a acompanhou. “Ações de caridade como essa do Natal sempre fizeram parte das nossas vidas. Apenas estamos trazendo o nosso coração para dentro dos projetos da Amarb. Queremos uma comunidade unida”, finaliza a Beatriz Basso.

Você pode ajudar

Lineu Filho / Tribuna do Paraná

Até o dia 23 de dezembro ainda dá tempo de colaborar com o Natal da Amarb. As doações de brinquedos e doces podem ser deixadas na sede da associação, na Rua Capitão Jonas Mateus de Almeida, 129, em São José dos Pinhais. Também há possibilidade de que a associação passe coletar as doações.

Os contatos para mais detalhes podem ser feitos nos telefones (41) 99697-6169 (Ana Paula) e (41) 98446-5863 (Beatriz). A página da Amarb na internet está no Facebook com o nome Amarb Borda Do Campo.