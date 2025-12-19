E com grande alegria fechamos nesta quinta-feira (18/12) a mais recente edição do concurso Histórias de Busão, promovido pela Metrocard […]

E com grande alegria fechamos nesta quinta-feira (18/12) a mais recente edição do concurso Histórias de Busão, promovido pela Metrocard e a Tribuna do Paraná. Dezenas de histórias foram enviadas e garantiram boas risadas para a comissão de jurados. As duas melhores foram escolhidas e o contador do causo mais engraçado, definido por votação popular no Instagram, foi Vanderson Albuquerque.

>>> Clique aqui para ver a história vencedora

Ele esteve na sede da Metrocard para receber o seu prêmio das mãos da Katia Regina Sutile de Lima, gestora da empresa que administra o transporte coletivo metropolitano de Curitiba. “Foi muito legal ter participado. Uma amiga do trabalho me avisou do concurso e acredita que eu não tinha TV?”, disse o emocionado vencedor.

Agora, com uma super TV 55 polegadas QLED 4 K da marca Philips – que presentão de Natal, não é mesmo? -, Vanderson poderá curtir tudo que passa na RPC. “Depois que mandei meu áudio acabei quase esquecendo, quando virei finalista. Agora tô feliz demais que posso ver o jogo da final do meu Corinthians nessa televisão linda”, concluiu.

Foram dezenas de histórias enviadas para o WahtsApp dos Caçadores de Notícias da Tribuna. Uma banca de jurados escolheu as duas melhores, que foram animadas pela talentosa artista Brenda Macedo, no perifl @breemotion. As duas histórias foram compartilhadas por ela e nos perfis da Tribuna e da Metrocard. Quem teve mais curtidas foi o Vanderson, nosso feliz ganhador.

“A gente faz o concurso Histórias de Busão para que os clientes Metrocard e os leitores da Tribuna se divirtam. Recebem várias muito engraçadas e a preferida da votação popular foi a vencedora”, afirmou Katia Regina Sutile. A caixa da TV era tão grande que Vanderson precisou da ajuda do gestor de operações da Metrocard,

Fique ligado nos próximos capítulos dessa incrível parceria entre a Metrocard e a Tribuna, pois quem ganha é sempre o leitor mais bem informado e o passageiro com a melhor experiência da região metropolitana de Curitiba.

Ganhador do Histórias de Busão desembalando sem prêmio. Foto: Ernani Ogata