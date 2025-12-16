E finalmente temos o grande vencedor do concurso Histórias de Busão 2025. Ao longo de uma semana os vídeos dos […]

E finalmente temos o grande vencedor do concurso Histórias de Busão 2025. Ao longo de uma semana os vídeos dos dois finalistas foram para votação popular nos perfis da Tribuna, Metrocard e Breemotion, da artista Brenda Macedo, que ilustrou e animou as histórias dos leitores Glauton Barboza Evangelista e Vanderson Albuquerque.

E quem recebeu mais curtidas – o critério para definição do vencedor – foi: Vanderson Albuquerque, com a história “O Distraído”. Veja o vídeo a seguir!

O post com a sua história teve 2863 curtidas, centenas de comentários e compartilhamentos, e gerou muita risada. “A primeira vez que peguei esse ônibus levei um susto quando entrou na estrada de chão. Aquele frio na barriga. Aí eu descobri que fazia quase o mesmo caminho torcendo pra chegar no mesmo ponto final”, contou a leitora Eliane Biernaski, que viveu situação semelhante.



O segundo colocado, Glauton Evangelista, teve um total 1443 curtidas.

E esta é a magia do Histórias de Busão. Cada causo lido e curtido nos traz a lembrança de outra história vivida por nós mesmos, algum amigo ou familiar. E compartilhar essas histórias é “rir junto” – e ainda concorrer a um prêmio incrível.

O Vanderson Albuquerque acreditou, compartilhou com a gente e foi o vencedor desta divertida disputa. Ele vai receber uma TV 55 polegadas QLED 4K da marca Philips, em uma visita na sede da Metrocard, localizada no Centro de Curitiba.