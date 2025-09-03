A chance de faturar uma super TV QLED 4K de 55 polegadas é o grande destaque da nova edição do […]

A chance de faturar uma super TV QLED 4K de 55 polegadas é o grande destaque da nova edição do concurso “Histórias de Busão”. A promoção, uma parceria da Tribuna com a Metrocard, está de volta para 2025, oferecendo um prêmio de peso para o participante que tiver a história mais criativa, divertida ou emocionante contada no transporte coletivo.

O concurso, que se tornou um sucesso na Região Metropolitana de Curitiba, busca despertar as memórias afetivas que as viagens de ônibus trazem. A novidade deste ano é o prêmio principal, uma TV de última geração que vai, com certeza, animar a rotina do vencedor.

Além disso, a história ganhadora será transformada em animação pela talentosa Brenda Macedo, do perfil @breemotion, que soma mais de 1,3 milhão de seguidores.

Como participar do concurso

Tema: Histórias curiosas, engraçadas ou emocionantes que aconteceram com você dentro do ônibus.

Histórias curiosas, engraçadas ou emocionantes que aconteceram com você dentro do ônibus. Inscrições: De 26 de agosto a 18 de outubro.

De 26 de agosto a 18 de outubro. Como enviar: Grave sua história em áudio e envie para o WhatsApp da Tribuna do Paraná, no número (41) 9 9683-9504. Não esqueça de incluir na mensagem que o áudio é para o concurso “Histórias de Busão”.

Etapas da seleção e votação

Após o período de inscrições, as histórias enviadas serão analisadas por uma banca julgadora entre 19 e 27 de outubro. As duas histórias finalistas serão animadas pela artista Brenda Macedo. A partir de 28 de outubro, as animações serão publicadas em perfis colab no Instagram (Tribuna, Metrocard e Breemotion) e a votação será feita por meio de curtidas.

O resultado será divulgado no dia 21 de novembro, e a história que tiver mais curtidas será a grande vencedora.

Na edição de 2024, a vencedora foi Crislaine dos Santos Sá, que teve sua história animada por Brenda Macedo e ganhou um final de semana com acompanhante no Capivari Eco-Resort. Segundo Crislaine, foi uma experiência “maravilhosa” e “inesquecível”.

Já pensou em ter sua história contada e ainda ganhar uma TV novinha? Não perca essa chance! Você pode conferir o regulamento completo neste link!

A promoção tem certificado de autorização SPA/ME N.° 03.043874/2025.