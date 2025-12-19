Se você acha que os terminais de ônibus da Região Metropolitana de Curitiba são apenas pontos de embarque, está na […]

Se você acha que os terminais de ônibus da Região Metropolitana de Curitiba são apenas pontos de embarque, está na hora de mudar essa percepção! No novo vídeo gravado diretamente no Terminal Afonso Pena, em São José dos Pinhais, mostramos como esse ponto de conexão é também um espaço cheio de praticidade, oportunidades e até momentos de descanso em meio à rotina.

Entre uma viagem e outra, dá para aproveitar lojas de confecção, bijuterias, artigos de presente e até uma área de lazer perfeita para dar aquela pausa estratégica e recarregar as energias.

Assista ao vídeo e descubra porque o Terminal Afonso Pena é muito mais do que um ponto de embarque!

E claro, quem usa o Metrocard vive uma experiência ainda mais prática, a tarifa é de apenas R$5,50, permitindo conexões com todo o sistema metropolitano de forma rápida e inteligente. E o melhor: a loja Metrocard dentro do terminal facilita a vida de quem precisa fazer ou recarregar o cartão na hora.