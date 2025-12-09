Você que passa correndo todos os dias pelo Terminal de Ônibus de Pinhais, já parou para pensar sobre tudo o […]

Você que passa correndo todos os dias pelo Terminal de Ônibus de Pinhais, já parou para pensar sobre tudo o que pode encontrar lá dentro?

Uma coisa é certa: não são só embarques e desembarques. Para apresentar-lhe (ou relembrar) tudo o que o local oferece, convidamos as meninas do “O que fazer Curitiba” para um rolê bem diferente.

Pelas catracas do terminal e pelos corredores do Shopping Metropolitano de Pinhais passam milhares de pessoas, centenas de histórias e muita gente boa, que nem sabe a “mina de ouro” que tem à sua disposição. Quem tem um olhar mais atento percebe as inúmeras oportunidades oferecidas pelo comércio local.

O Terminal de Pinhais virou aquele tipo de lugar que sempre tem alguma coisa rolando: movimento, histórias, gente resolvendo a vida, aquele lanche salvador, aquela loja que quebra um galho para presentes para os outros ou um “automimo”.

Veja o vídeo!

Além disso, toda a facilidade dos serviços oferecidos pela Metrocard. Lá você consegue “resolver a vida” em poucos minutos, tudo em um só lugar.

Venha conhecer um pouco mais sobre este lugar tão querido pelos moradores de Pinhais e por quem passa por lá todos os dias.