Filas, falta de médicos e hospitais: o que os candidatos prometem para a saúde do Paraná

A demora no acesso a consultas, exames e cirurgias, a falta de especialistas em algumas regiões do estado e a concentração dos serviços de saúde nos grandes centros urbanos estão entre os problemas abordados nos planos de governo dos oito candidatos ao governo do Paraná. Para enfrentá-los, as propostas vão de regionalizar a rede de atendimento a levar mais profissionais ao interior e criar novas unidades hospitalares.

A Tribuna do Paraná analisou os planos de governo de cada candidatura e resumiu os principais pontos apresentados voltados à saúde. A ordem dos candidatos no texto segue o cenário estimulado da pesquisa de intenções de voto para governador divulgada pelo instituto Alfa Inteligência nesta segunda-feira (24).

Propostas de Sergio Moro (PL) para a saúde

Criar um pagamento complementar ao que os hospitais recebem do Ministério da Saúde por cada procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS), inspirado no programa Tabela SUS Paulista e com foco em dobrar o número de cirurgias eletivas no estado;

Integrar sistemas de informação e prontuário eletrônico em toda a rede com uso de IA;

Expandir teleconsultas, telediagnóstico e telemonitoramento para quem “mora longe” de especialistas;

Lançar um aplicativo para marcação de consultas, acesso a exames laboratoriais e histórico médico completo, permitindo o acompanhamento pelo celular da posição na fila e previsão de atendimento por prioridade clínica;

Construir o Hospital do Trabalhador da Região Norte de Curitiba com urgência, emergência, trauma e alta complexidade pelo SUS;

Criar serviço de diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e apoio estruturado às famílias de autistas e pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH);

Expandir os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e focar na prevenção ao suicídio, depressão juvenil e tratamento de vícios em apostas virtuais;

Estabelecer meta para que o primeiro atendimento ao paciente com câncer ocorra em no máximo 30 dias após o diagnóstico;

Fortalecer postos de saúde com foco em prevenção e acompanhamento de casos de diabetes, pressão alta e outras doenças crônicas;

Estruturar linha de cuidado contínuo para hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares;

Fortalecer a rede estadual de urgência e emergência por meio da integração entre hospitais, Samu, Siate, transporte aeromédico e centrais de regulação;

Desenvolver política estadual voltada ao envelhecimento da população;

Implementar política de valorização dos profissionais da saúde, com “melhoria das condições de trabalho” e incentivos à permanência no serviço público;

Estimular a pesquisa e o desenvolvimento de soluções em saúde por meio da integração entre universidades, hospitais, centros de pesquisa, startups e setor produtivo;

Criar uma unidade de referência para preservação de órgãos para transplante;

Criar uma linha de cuidado às pessoas com doenças raras crônicas complexas;

Ampliar e regionalizar a oferta de equoterapia e de terapias assistidas por animais.

Propostas de Sandro Alex (PSD) para a saúde

Criar rede de apoio intersetorial para idosos, autistas, pessoas com deficiência e apoio a cuidadores familiares;

Descentralizar a distribuição de medicamentos e expandir equipes multiprofissionais nas unidades básicas;

Reorganizar o fluxo de pacientes com priorização por risco e implementar jornadas de “Diagnóstico Ágil” para casos de câncer;

Construir uma unidade hospitalar de trauma em Foz do Iguaçu com 200 leitos;

Regionalizar a atenção domiciliar e implementar cuidados paliativos em todas as macrorregiões do estado;

Integrar residentes e alunos de medicina às escolas estaduais para atuar na prevenção e autocuidado com jovens;

Promover a expansão regionalizada de Centros-Dia, Centros de Convivência Intergeracional e atendimento especializado a autistas e pessoas com deficiência, além da criação de Centros Regionais de Referência em memória, envelhecimento e demências;

Ampliar a Bolsa Cuidador Familiar e a formação de cuidadores com implantação da Escola Paranaense do Cuidado;

Ampliar a oferta regional de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, cirurgias e serviços especializados;

Ampliar a cobertura de atendimento médico aéreo para todo o estado;

Desenvolver ações de enfrentamento ao estigma, prevenção do bullying e das violências;

Garantir cobertura em todas as escolas estaduais por equipes multiprofissionais territoriais de psicologia e serviço social;

Promover a prevenção do adoecimento relacionado ao trabalho para servidores da saúde, segurança pública, educação, assistência social, sistema socioeducativo e sistema prisional;

Implementar telecuidado em saúde mental com acompanhamento remoto em regiões com vazio assistencial e integração de prontuário eletrônico;

Realizar vigilância epidemiológica pelo esgoto para monitoramento de vírus, bactérias, patógenos, traços de substâncias ilícitas e contaminantes emergentes.

Propostas de Requião Filho (PDT) para a saúde

Elevar gradualmente a aplicação de recursos próprios do Estado em saúde até o fim do mandato;

Ampliar o cofinanciamento aos municípios para atenção primária em saúde;

Implementar sistema de acompanhamento de fila em que o paciente veja prioridade clínica, prazos e a oferta de atendimento;

Combinar concursos, residências médicas e incentivos de permanência para levar mais profissionais ao interior do estado;

Criar Hospitais Regionais da Mulher e da Infância com foco em gestação de alto risco, oncologia feminina e neonatologia;

Compartilhar informações clínicas entre as unidades para evitar repetição de exames e perda de histórico;

Ampliar Caps com cuidado comunitário, prevenção do suicídio e atenção ao uso de álcool e outras drogas;

Reforçar vacinação e resposta a riscos sanitários e ambientais;

Ampliar a saúde bucal na atenção básica com Centros de Especialidades Odontológicas, próteses e atendimento regional;

Levar consultas e diagnósticos aos polos regionais e integrar hospitais universitários ao atendimento do SUS.

Propostas de Luiz França (Missão) para a saúde

Organizar a fila de espera por critérios de risco clínico com possibilidade de consulta pelo cidadão;

Criar uma “jornada contínua de cuidado” em que consulta, exame, encaminhamento, cirurgia, alta e acompanhamento posterior “deixarão de ser eventos independentes”;

Organizar, via Secretaria de Estado da Saúde e Celepar, a comunicação entre sistemas estaduais e municipais para que o histórico médico acompanhe o paciente;

Garantir atendimento remoto por hospitais, universidades, consórcios, municípios, prestadores e médicos credenciados;

Identificar uma equipe de referência para cada paciente, com acompanhamento da equipe de origem na atenção primária quando o caso for encaminhado a especialista;

Autorizar novas construções apenas se a demanda não puder ser atendida pela ampliação, modernização ou integração das estruturas existentes;

Promover a integração entre agendamento clínico e planejamento do transporte para acesso ao serviço;

Mapear, nos primeiros cem dias de governo, as filas, sistemas existentes, pontos de interrupção das jornadas e capacidades de telemedicina disponíveis em cada região.

Propostas de Tayná Miessa (UP) para a saúde

Acabar com parcerias público-privadas e fundações privadas, destinando o investimento integralmente para a rede pública;

Garantir que de 40% a 50% dos recursos estaduais de saúde sejam aplicados na atenção básica;

Garantir atendimento noturno e aos finais de semana nos postos de saúde (UBS) em todo o estado;

Ampliar as equipes de saúde para atender famílias com histórico de diabetes e cardiopatias, com foco em reduzir em 25% a 35% as internações por causas evitáveis;

Substituir medicamentos psiquiátricos antigos fornecidos pelo SUS por remédios mais modernos;

Criar a Coordenadoria de Promoção da Saúde na gestão administrativa da Secretaria Estadual de Saúde e articular, em conjunto com a Secretaria de Educação, projetos sobre promoção da saúde nas escolas estaduais;

Aumentar a taxa de cobertura vacinal no Estado para acima de 95%;

Expandir concursos públicos para contratação de milhares de novos funcionários na área da saúde;

Investir na valorização das agentes comunitárias de saúde;

Promover orientações e palestras sobre planejamento familiar e contracepção;

Criar academias de musculação públicas para combater obesidade, diabetes tipo 2 e osteoporose.

Propostas de Alexandre Salomão (Mobiliza) para a saúde

Criar a Tabela SUS Paranaense, de complementação estadual aos valores pagos ao SUS pela União, com prioridade para Santas Casas e hospitais filantrópicos em crise;

Ampliar o programa de cirurgias eletivas;

Expandir a rede regional de Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) para reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes do interior para a capital;

Implementar plano permanente de resposta rápida a crises hospitalares para evitar desassistência em unidades da rede;

Realizar, nos primeiros meses de governo, um mapeamento do tempo médio de espera por diagnóstico de neurodivergências.

Propostas de Samuel de Mattos (PSTU) para a saúde

Expropriar grandes redes hospitalares e laboratórios privados, integrando-os ao SUS;

Extinguir a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), as Organizações Sociais (OSs), as Parcerias Público-Privadas (PPPs) e os consórcios privados, reestatizando todos os hospitais e serviços;

Proibir a transferência de leitos e recursos públicos para planos de saúde e operadoras privadas;

Construir novas UPAs, UBSs e Hospitais Regionais;

Oferecer assistência médica e terapêutica integral a pessoas com deficiência;

Destinar 100% das vagas de saúde nas universidades estaduais para egressos da rede pública, incentivando a dedicação prioritária ao interior do estado;

Realizar concursos para mais de 3.500 profissionais na saúde estadual;

Incorporar trabalhadores terceirizados e temporários à rede estadual com plano de cargos, carreiras e salários unificado;

Encerrar repasses a Comunidades Terapêuticas privadas e focar recursos em Caps e residências terapêuticas públicas;

Garantir aborto legal, seguro e gratuito pelo SUS e acesso a terapias hormonais e cirurgias de redesignação sexual com acompanhamento multiprofissional adequado;

Ampliar as políticas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis nas periferias;

Descriminalizar as drogas e tratar o consumo por meio de políticas de saúde pública e prevenção.

Propostas de Adriano Teixeira (PCO) para a saúde

Acabar com limites de gastos públicos para a área da saúde;

Implementar plano para construção de hospitais e postos de saúde;

Abrir centenas de cursos de medicina e enfermagem com ingresso sem vestibular nas universidades públicas;

Estabelecer piso nacional de R$ 8 mil para todos os profissionais da saúde;

Retomar o programa Mais Médicos e validar os diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros residentes no país.

Metodologia da pesquisa citada: 1.200 entrevistados pelo instituto Alfa Inteligência de 18 a 22 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05032/2026.