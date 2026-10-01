Paraná tem 8 nomes concorrendo a governador; veja quem é quem

Oito pessoas concorrem nas Eleições Gerais de 2026 ao cargo de governador do Paraná. O primeiro turno ocorre neste domingo (4) e, além do chefe do Executivo estadual, os paranaenses vão votar em representantes para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senadores e presidente da República. Mais de 8,6 milhões de eleitores estão aptos a votar no estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

Para quem ainda não tem certeza de seus votos, é possível consultar o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná para conhecer melhor as possibilidades. Com a ferramenta, é possível consultar qualquer um dos nomes elegíveis para 2026 em qualquer estado e conferir foto, dados pessoais e cadastrais registrados pelo candidato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além da declaração de bens, apresentação de contas da campanha e outras informações.

Depois de oito anos do governo de Ratinho Júnior (PSD), reeleito em 2022, o Paraná terá um novo governador. Pleiteiam o cargo:

Adriano Teixeira (PCO);

Alexandre Salomão (Mobiliza);

Luiz França (Missão);

Requião Filho (PDT);

Samuel de Mattos (PSTU);

Sandro Alex (PSD);

Sergio Moro (PL);

Tayná Miessa (UP).

O que faz o governador do estado

Os governadores são eleitos pelo sistema majoritário e precisam alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais da metade, desconsiderando os nulos e brancos). Quando nenhum consegue superar os 50%, os dois candidatos mais votados disputam um segundo turno.

O governador é responsável por administrar o estado e representá-lo em questões jurídicas, políticas e administrativas. Com o apoio das Secretarias de Estado, ele gerencia os serviços e órgãos estaduais e coloca em prática políticas e planos para o desenvolvimento do estado.

Também cabe ao ocupante desse cargo administrar a segurança pública, incluindo as Polícias Civil e Militar, além de construir e administrar presídios. O governador também atua na busca por investimentos e obras federais para o estado e pode participar da execução de obras como rodovias, ciclovias e linhas de metrô, cujo financiamento pode ser compartilhado com a União.

O chefe do Executivo estadual atua em conjunto com os prefeitos e defende os interesses do estado junto ao governo federal.

Consulte o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná

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