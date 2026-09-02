Lula mantém vantagem sobre Flávio, Cury cresce e demais recuam

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (2) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições 2026. Esse é o primeiro levantamento presidencial do instituto no período oficial de campanha. As informações foram divulgadas pelo site O Globo.
Com o início da campanha eleitoral, a Quaest aponta para a queda dos eleitores indecisos: eram 51% do total em 14 de agosto e caíram para 42% nesta semana. Em cenário estimulado, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fica na liderança com 37% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) alcança 30%, na segunda colocação.
Deslocado do “segundo pelotão”, Cury alcança 10% das intenções de voto também pela Quaest, seguindo tendência de crescimento registrada em outras sondagens eleitorais divulgadas no início desta semana.
Na simulação de um eventual segundo turno, Lula e Flávio estão empatados dentro da margem de erro: 42% a 41%. Também é a primeira pesquisa eleitoral a testar segundo turno com o candidato Augusto Cury.
Pesquisa para presidente da República em 2026
A pesquisa Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados previamente aos entrevistados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor), um com e outro sem Pablo Marçal (PRTB).
Marçal está inelegível e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.
Lula e Flávio são os mais mencionados em cenário espontâneo da pesquisa Quaest
- Lula (PT): 28%
- Flávio Bolsonaro (PL): 20%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Outros somados: 4%
- Indecisos: 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 2%
Lula abre vantagem em cenário estimulado com Pablo Marçal
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
- Indecisos: 10%
Os candidatos Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.
Em cenário estimulado sem Marçal, não há grande alteração nas intenções de voto
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Indecisos: 11%
- Branco/nulo/não vai votar: 7%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 41%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
- Indecisos: 4%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 43%
- Renan Santos (Missão): 36%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 4%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 44%
- Zema (Novo): 33%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
- Indecisos: 4%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 42%
- Ronaldo Caiado (PSD): 37%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 4%
Lula x Escritor Augusto Cury
- Lula (PT): 40%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 34%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 21%
- Indecisos: 5%
Metodologia: 2.004 entrevistados pela Genial/Quaest de 30 de agosto a 1º de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-07065/2026.