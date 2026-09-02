Lula mantém vantagem sobre Flávio, Cury cresce e demais recuam

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (2) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições 2026. Esse é o primeiro levantamento presidencial do instituto no período oficial de campanha. As informações foram divulgadas pelo site O Globo.

Com o início da campanha eleitoral, a Quaest aponta para a queda dos eleitores indecisos: eram 51% do total em 14 de agosto e caíram para 42% nesta semana. Em cenário estimulado, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fica na liderança com 37% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) alcança 30%, na segunda colocação.

Deslocado do “segundo pelotão”, Cury alcança 10% das intenções de voto também pela Quaest, seguindo tendência de crescimento registrada em outras sondagens eleitorais divulgadas no início desta semana.

Na simulação de um eventual segundo turno, Lula e Flávio estão empatados dentro da margem de erro: 42% a 41%. Também é a primeira pesquisa eleitoral a testar segundo turno com o candidato Augusto Cury.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Quaest trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados previamente aos entrevistados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor), um com e outro sem Pablo Marçal (PRTB).

Marçal está inelegível e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.

Lula e Flávio são os mais mencionados em cenário espontâneo da pesquisa Quaest

Lula (PT): 28%

Flávio Bolsonaro (PL): 20%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Outros somados: 4%

Indecisos: 42%

Branco/nulo/não vai votar: 2%

Lula abre vantagem em cenário estimulado com Pablo Marçal

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Indecisos: 10%

Os candidatos Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Em cenário estimulado sem Marçal, não há grande alteração nas intenções de voto

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Indecisos: 11%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 4%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 43%

Renan Santos (Missão): 36%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 44%

Zema (Novo): 33%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Indecisos: 4%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 37%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 40%

Escritor Augusto Cury (Avante): 34%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Indecisos: 5%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Genial/Quaest de 30 de agosto a 1º de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-07065/2026.