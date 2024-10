Lista dos vereadores eleitos em Timbé do Sul-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Timbé do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente para processar os dados e determinar quem serão os novos representantes legislativos da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores em suspense durante todo o dia de votação, e agora, com a contagem em progresso, a ansiedade só aumenta.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população de Timbé do Sul nos próximos quatro anos. A composição da nova Câmara Municipal será crucial para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas que afetarão diretamente a vida dos cidadãos locais.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Timbé do Sul, de acordo com os dados oficiais apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TIMBÉ DO SUL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Vilma PP 11,30% 472 2 Schana Pizzolo PP 9,57% 400 3 Jardel Manenti PP 6,75% 282 4 Tiburcio MDB 5,79% 242 5 Elias Makar PSD 5,51% 230 6 Pipa PP 5,17% 216 7 Mauro PL 4,95% 207 8 Adelino – Tica Alessio PP 3,47% 145 9 Salete MDB 3,09% 129

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.