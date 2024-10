Lista dos vereadores eleitos em Tartarugalzinho-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tartarugalzinho, no Amapá, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tartarugalzinho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Tartarugalzinho tem sido aguardado com grande interesse pela comunidade local. A cidade, conhecida por sua rica biodiversidade e belezas naturais, agora se volta para o cenário político, buscando representantes que possam atender às demandas e aspirações de seus habitantes. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população no processo democrático.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o perfil da nova composição da Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas votações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TARTARUGALZINHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Felipe Rezende UNIÃO 6,74% 630 2 Leandro Ferreira PL 5,92% 553 3 Riva Nunes PSD 5,90% 551 4 Lindo MDB 4,66% 435 5 Gato UNIÃO 4,21% 393 6 Professor Alessandro Sousa UNIÃO 3,96% 370 7 José Traíra PL 3,56% 333 8 Iuanne Figueiredo PDT 3,51% 328 9 Nalison Leite PODE 3,50% 327

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.