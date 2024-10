Lista dos vereadores eleitos em Sumaré-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sumaré neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Sumaré. A cidade, que faz parte da Região Metropolitana de Campinas, tem demonstrado um forte engajamento cívico, com eleitores comparecendo em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os primeiros números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes da população sumaréense na Câmara. A seguir, apresentamos uma tabela com os vereadores que, de acordo com a apuração parcial, conquistaram uma vaga:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Alan Leal PRD 2,56% 3.376 2 Joel PSD 2,18% 2.884 3 Joao Maioral João da Farmacia PDT 2,03% 2.685 4 Tião Correa do Postinho PSDB 1,89% 2.490 5 Rai do Paraíso REPUBLICANOS 1,71% 2.261 6 Welington da Farmácia MDB 1,70% 2.249 7 Valdir de Oliveira REPUBLICANOS 1,68% 2.217 8 Hélio Silva CIDADANIA 1,45% 1.916 9 Wellington Souza PT 1,44% 1.900 10 Rodrigo Digao UNIÃO 1,40% 1.842 11 Fabinho PSD 1,31% 1.728 12 Allan Sangalli PSB 1,30% 1.716 13 Lucas Agostinho UNIÃO 1,26% 1.665 14 Dudu Lima CIDADANIA 1,25% 1.647 15 Pereirinha CIDADANIA 1,18% 1.561 16 Rudinei Lobo PSB 1,13% 1.491 17 Geraldo Medeiros PT 1,08% 1.431 18 Prof Edinho REPUBLICANOS 1,04% 1.377 19 Ney do Gás PV 1,01% 1.329 20 Tavares PL 0,91% 1.196 21 Cezão da Farmácia PP 0,82% 1.081

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.