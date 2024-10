Lista dos vereadores eleitos em Sucupira do Riachão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sucupira do Riachão – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda com grande interesse a divulgação oficial dos eleitos para a Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Sucupira do Riachão. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a expectativa é saber quem serão os nove representantes escolhidos para ocupar as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores eleitos em Sucupira do Riachão, contendo a posição, nome do candidato, partido, percentual e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Delzianny do Geraldinho UNIÃO 11,53% 466 2 Carmélia Oliveira UNIÃO 8,14% 329 3 Tania do Cadi PSB 7,77% 314 4 Antonio Luiz Coelho UNIÃO 7,69% 311 5 Moises Murada PSB 7,64% 309 6 Artur do Hermes UNIÃO 5,89% 238 7 Cristiano UNIÃO 5,71% 231 8 Elorena do Dôro PSB 5,66% 229 9 Renan Lima UNIÃO 5,19% 210

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação maior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.