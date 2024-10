Lista dos vereadores eleitos em Serra do Navio-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serra do Navio neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Serra do Navio. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024.

À medida que os números começam a ser divulgados, a população local acompanha atentamente o desenrolar da apuração. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, analisando cada atualização dos dados. A disputa acirrada para as vagas na Câmara Municipal reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação legislativa local.

Com a apuração concluída, o TSE divulgou a lista oficial dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Serra do Navio. Confira abaixo os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lene Paes PDT 6,04% 212 2 Andre Ribeiro PSDB 5,04% 177 3 Jeziel Silva REPUBLICANOS 4,33% 152 4 Fernando Silva MDB 3,90% 137 5 Wanderson Silva PDT 3,70% 130 6 Juh MDB 3,22% 113 7 Davi da Pimenta PSDB 3,11% 109 8 Oseias Filho PODE 3,11% 109 9 Antônio Maria REPUBLICANOS 2,19% 77

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas presentes no município.