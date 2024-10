Lista dos vereadores eleitos em Serra Alta-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serra Alta neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos dos serra-altenses estão voltados para a disputa acirrada pela Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em jogo. A população local demonstra grande interesse em saber quem serão seus representantes para os próximos quatro anos, especialmente considerando a importância do trabalho legislativo para o desenvolvimento da cidade.

À medida que os números começam a surgir, é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Serra Alta. Os vereadores recém-eleitos terão a responsabilidade de dar voz às demandas da população e trabalhar em prol do município. A seguir, apresentamos a lista oficial dos candidatos eleitos, conforme os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERRA ALTA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tiago Ortolan PODE 6,78% 176 2 Davi PSDB 5,66% 147 3 Taimara Toniolo PL 5,32% 138 4 Antonio Cerezolli UNIÃO 4,78% 124 5 Maria Magrin MDB 4,74% 123 6 Jeferson Martini MDB 4,43% 115 7 Prof Jaque PP 4,08% 106 8 Marinho UNIÃO 3,81% 99 9 Sidi Crestani PP 3,51% 91

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa complexidade do processo eleitoral brasileiro visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.