Lista dos vereadores eleitos em São Manuel-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Manuel neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Manuel. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os eleitos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Esta metodologia pode resultar em situações onde candidatos com menor número de votos individuais sejam eleitos, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Manuel:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO MANUEL

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Fefê PSD 8,19% 1.707 2 Mateus Félix UNIÃO 3,81% 794 3 Dr Omar PL 3,24% 675 4 André Ricardo Moscatelli PSB 2,74% 572 5 Jacó UNIÃO 2,68% 559 6 Davi Ex Prefeito de Pratania REPUBLICANOS 2,57% 536 7 Pele PL 2,49% 520 8 Vanessa Di Lello PODE 2,19% 457 9 Leticia Castaldi PSD 2,02% 422 10 Paulo Zapparoli PODE 1,96% 408 11 Serginho PP 1,92% 400 12 Comandante Simone PSD 1,92% 400 13 Professor Amarilton Monstrão PP 1,76% 366

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema proporcional, utilizado nessas eleições, leva em conta o quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho total de seus partidos ou coligações.