Lista dos vereadores eleitos em São Bento-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Bento, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Bento. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos buscando o apoio dos eleitores são-bentenses. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na casa legislativa.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Bento nas eleições 2024:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO BENTO

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Júnior Cidalino MDB 7,88% 2.060 2 Zé Carnaúba MDB 7,56% 1.977 3 Diego do Esporte MDB 7,55% 1.976 4 Alex Dantas REPUBLICANOS 6,24% 1.633 5 Dr. Rogaciano Araújo REPUBLICANOS 6,03% 1.577 6 Marcarone Suassuna MDB 5,90% 1.542 7 Fabrício REPUBLICANOS 5,34% 1.398 8 Márcia Roberta REPUBLICANOS 5,33% 1.394 9 Juliano Lúcio MDB 5,25% 1.374 10 Dr Josué Júnior MDB 5,15% 1.348 11 Maxim Marques REPUBLICANOS 4,43% 1.158 12 Jurandi da Prensa REPUBLICANOS 4,29% 1.123 13 Lucinete Carneiro REPUBLICANOS 4,13% 1.080

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.