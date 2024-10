Lista dos vereadores eleitos em Santo Amaro da Imperatriz-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santo Amaro da Imperatriz neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Santo Amaro da Imperatriz. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está responsável pela apuração dos dados, que definirão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Santo Amaro da Imperatriz promete trazer novidades para o cenário político local. A população aguarda ansiosamente para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses e necessidades no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da comunidade no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adailton PSDB 6,17% 947 2 Policial Leon PL 3,62% 556 3 Julinho PODE 3,40% 522 4 Marcus Abreu Martins PL 3,34% 513 5 Nilto Caverna MDB 3,28% 503 6 Ricardo Turnes Tocha MDB 2,79% 428 7 Japa MDB 2,46% 378 8 Anderson Machado UNIÃO 2,34% 359 9 Quinha PSDB 2,24% 344 10 Biel do Dão PP 1,89% 290 11 Dé do Gás PSDB 1,86% 286

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuídas entre seus candidatos mais votados.