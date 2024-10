Lista dos vereadores eleitos em Santana do Jacaré-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Santana do Jacaré, no interior de Minas Gerais, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha arduamente na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Santana do Jacaré. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram sua vaga no Legislativo municipal:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jorginho PP 7,96% 262 2 Moacir MOBILIZA 7,11% 234 3 Serafim PL 6,26% 206 4 Tingu PL 5,10% 168 5 Isaac Cabeleireiro REDE 4,07% 134 6 Lucas Mendes REDE 3,80% 125 7 Wilson da Ambulancia MOBILIZA 3,61% 119 8 Tita Berarda MOBILIZA 3,31% 109 9 Cachimbo PP 3,19% 105

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equilibrada entre os partidos e coligações.