Lista dos vereadores eleitos em Rochedo-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rochedo, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente pela contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rochedo. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os sistemas do TSE processam os dados, a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora o foco se volta para os números que definirão o futuro político local pelos próximos quatro anos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Rochedo serão definidos com base nos votos válidos e na distribuição das vagas entre os partidos. A expectativa é que o resultado oficial seja divulgado ainda esta noite, trazendo clareza sobre quem serão os novos legisladores municipais.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Rochedo:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Edgar Rezende PSD 8,14% 346 2 Josimar Veterinario REPUBLICANOS 7,22% 307 3 Douglas Machado REPUBLICANOS 5,95% 253 4 Valdir Di PSDB 5,74% 244 5 Fatima Bilski PSDB 5,18% 220 6 Fabio Franco PSDB 5,08% 216 7 Gabriel Bernal PSD 4,75% 202 8 Arlindão PSD 3,76% 160 9 Cleia Corrêa PP 2,59% 110

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.