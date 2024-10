Lista dos vereadores eleitos em Rialma-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Rialma, Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Rialma. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os nove candidatos que conquistaram cadeiras no Legislativo municipal foram definidos. A disputa acirrada refletiu o engajamento político da comunidade rialmense, com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas.

Veja abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Rialma para a legislatura 2025-2028:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM RIALMA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Toninho da Saúde UNIÃO 8,86% 666 2 Leandro Matias UNIÃO 6,72% 505 3 Neide da Topa UNIÃO 4,36% 328 4 Carlinhos MDB 4,15% 312 5 Ismaelinho PL 3,47% 261 6 Ni do Pastel PSDB 3,27% 246 7 Cida Assistente Social MDB 3,19% 240 8 Professora Elaine Gregório PL 3,13% 235 9 Prof Isabella Carolyna PODE 2,58% 194

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos no Legislativo municipal.