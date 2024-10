Lista dos vereadores eleitos em Riachão-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Riachão, na Paraíba, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Riachão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com a possibilidade de renovação e mudanças na representação política local.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarão em breve quem serão os novos representantes do povo riachãoense no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates, caminhadas e comícios que agitaram o cenário político local. Agora, resta aguardar a contagem oficial dos votos para conhecer os escolhidos pela população.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Riachão, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Galega de Tota PSDB 9,37% 298 2 Bruna de Tony PSDB 9,02% 287 3 Dirce Aquino PSB 8,93% 284 4 Gessica Souza PSDB 6,92% 220 5 Nilson PSB 6,51% 207 6 Dede do Baixio PSDB 6,48% 206 7 Rozinha Soares PSDB 5,50% 175 8 Batata PSB 5,44% 173 9 Jânio PSB 5,16% 164

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições para o Legislativo municipal pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos políticos no poder Legislativo local.