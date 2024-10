Lista dos vereadores eleitos em Poço das Antas-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Poço das Antas – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os eleitores comparecem às urnas para escolher seus representantes locais, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político do município. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador manteve o interesse da população até o último momento da votação, com muitos indecisos fazendo suas escolhas finais dentro das cabines eleitorais.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Poço das Antas para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maicon Luis Stuermer MDB 15,53% 280 2 Luiz Pereira Nego PP 9,76% 176 3 Laércio Klein PSDB 8,76% 158 4 Rodrigo Galdino Schwingel PP 8,37% 151 5 Clóves André Knob PDT 8,10% 146 6 Iara Brinckmann PDT 7,54% 136 7 Marcão PDT 5,93% 107 8 Camila Regina Follmann PP 5,77% 104 9 Célia Lurdes Koerbes MDB 5,27% 95

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.