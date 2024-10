Lista dos vereadores eleitos em Pintadas-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pintadas, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pintadas. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando cada atualização dos números que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

A disputa acirrada reflete o engajamento da população pintadense no processo democrático. Enquanto os votos são contabilizados, analistas políticos já começam a traçar os possíveis cenários para a nova legislatura, considerando as propostas apresentadas durante a campanha e as expectativas da comunidade para o desenvolvimento local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Pintadas, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Dr. Jailton PC do B 13,77% 970 2 Dra. Alinne PV 10,39% 732 3 Valberto PT 10,17% 716 4 Dai de Landa UNIÃO 8,25% 581 5 Diego de Zé de Fidelis UNIÃO 7,14% 503 6 Aldo UNIÃO 7,06% 497 7 Fabiele de Damazinho PT 6,69% 471 8 Mario Sergio PT 5,99% 422 9 Gel da Saúde PT 5,62% 396

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos válidos e o número de cadeiras disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à votação total do seu partido ou coligação.