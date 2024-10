Lista dos vereadores eleitos em Pindobaçu-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pindobaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pindobaçu. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo trazer o resultado das eleições 2024 o mais breve possível.

Os olhos da população estão voltados para a disputa acirrada entre os candidatos a vereadores, que lutaram arduamente por cada voto durante a campanha eleitoral. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento político nos últimos anos, aguarda para ver quem serão os escolhidos para representar os interesses da população na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Pindobaçu para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Jau Menezes PSD 11,27% 1.536 2 Daltinho AGIR 4,96% 676 3 Ró PP 4,90% 668 4 Elsão PL 4,82% 657 5 Dimas AVANTE 4,31% 588 6 Eugenio Geninho PSDB 4,31% 588 7 Marlon Ribeiro PSD 3,89% 530 8 Gil do Cajueiro PSD 2,88% 393 9 Jandira do Posto AVANTE 2,75% 375 10 Jai da Laginha PP 2,48% 338 11 Wanderley Silva PSD 1,86% 254

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis. Os partidos e coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha uma votação expressiva no geral.