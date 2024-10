Lista dos vereadores eleitos em Paraibano-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Paraibano, no Maranhão, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que representarão a comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Paraibano tem sido aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito à composição da nova legislatura. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da população local, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Paraibano para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PARAIBANO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 João Marcelo UNIÃO 7,22% 851 2 Denis Nascimento MDB 7,09% 836 3 Ricardo Xavier PP 6,52% 769 4 Elizangela da Tabaroa MDB 6,49% 765 5 Magno do Baixada MDB 6,29% 742 6 Célia da Aparecida UNIÃO 6,20% 731 7 Sargento Lopes PP 4,82% 568 8 Neurivan Pito MDB 4,35% 513 9 Tânia Santos UNIÃO 3,87% 456 10 Auriana do Salmito PDT 3,05% 360 11 Mauricio do Poço PDT 2,98% 352

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema eleitoral brasileiro utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Esse método visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal, considerando o desempenho das coligações e a distribuição das chamadas "sobras" de votos.