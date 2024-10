Lista dos vereadores eleitos em Pancas-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Pancas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Pancas, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O processo de apuração dos votos está em andamento, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade de Pancas, localizada no Espírito Santo, elegerá 11 vereadores para representar a população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Pancas é a seguinte:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Geuci da Saúde MDB 4,07% 476 2 Nenego PRD 3,90% 456 3 Bileu MDB 3,90% 456 4 Juninho Tatá REPUBLICANOS 3,86% 451 5 Otniel PP 3,66% 428 6 Marcio Beraldo PODE 3,59% 420 7 Lalaque PP 3,51% 411 8 Fiziquinho REPUBLICANOS 3,38% 395 9 Cleber Ribeiro PODE 2,59% 303 10 Nair Loose Eggert PSB 2,16% 253 11 Cristina Bertolini PSDB 1,82% 213

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com maior número de votos são necessariamente eleitos. O cálculo leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acabe sendo eleito devido à performance do seu partido ou coligação.