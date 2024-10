Lista dos vereadores eleitos em Palmeira das Missões-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Palmeira das Missões – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população local está atenta às atualizações. A disputa acirrada entre os candidatos tem mantido os eleitores em suspense, ansiosos para saber quem serão os vereadores eleitos em Palmeira das Missões.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já temos a lista oficial dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Palmeira das Missões, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM PALMEIRA DAS MISSÕES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sindimara Ribeiro PT 4,56% 868 2 Maninho Saggin PP 4,34% 827 3 João Taborda PDT 4,06% 774 4 Rodrigo Chagas PP 4,03% 768 5 Clodoaldo – Tio Lico PT 4,00% 762 6 Sidi Oliveira PDT 3,55% 677 7 Vilmar Godois PT 3,28% 624 8 Clovinho PODE 3,08% 586 9 Vezaro PDT 2,92% 557 10 Prof Rosangela PP 2,56% 488 11 Izana Patrícia PT 2,54% 484 12 Renato Borth Lunkes PV 2,04% 388 13 Leandro Lima PODE 1,78% 339

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.