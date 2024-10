Lista dos vereadores eleitos em Ouro Verde de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Ouro Verde de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Ouro Verde de Goiás. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a população nos últimos meses, com debates, propostas e campanhas que agitaram o cenário político local. Agora, chegou o momento de saber quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras no legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Ouro Verde de Goiás:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OURO VERDE DE GOIÁS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Weberson Silva PP 10,07% 330 2 Luiz Cesar PL 8,08% 265 3 Lourivan PP 7,47% 245 4 Jessyka Enfermeira UNIÃO 6,59% 216 5 Van UNIÃO 5,86% 192 6 Leandro do Coelho PL 5,83% 191 7 Kenedy PL 5,64% 185 8 Shirley Oliveira PL 5,55% 182 9 Juninho da Nenza PP 5,09% 167

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor performance geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.