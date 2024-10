Lista dos vereadores eleitos em Olinda-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Olinda neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da cidade.

Os olindenses demonstram grande interesse em conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Olinda, que terão a responsabilidade de representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A apuração dos votos está sendo realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Olinda:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM OLINDA

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Saulo Holanda MDB 3,38% 7.331 2 Eugênia Lima PT 3,28% 7.110 3 Mizael Prestanista PSD 2,72% 5.898 4 Felipe Nascimento PSD 2,66% 5.783 5 Professor Marcelo PSD 2,35% 5.105 6 Simplicio PV 2,24% 4.870 7 Ricardo Sousa AVANTE 2,19% 4.744 8 Márcio Barbosa AVANTE 2,14% 4.643 9 Denise Almeida PSD 2,05% 4.443 10 Jesuino Araújo PSD 2,05% 4.441 11 Labanca PV 2,01% 4.371 12 Biai AVANTE 2,00% 4.343 13 Jadilson Bombeiro PL 1,74% 3.776 14 Sarmento PL 1,29% 2.792 15 Iran Barbosa DC 1,27% 2.751 16 Milcon Rangel MDB 1,21% 2.626 17 Sardinha AGIR 1,11% 2.420

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.