Lista dos vereadores eleitos em Oiapoque-AP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Oiapoque neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Oiapoque. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos da população estão voltados para o futuro político da cidade, com especial atenção aos candidatos que conquistaram as vagas no Legislativo municipal. A disputa acirrada entre os postulantes ao cargo de vereador manteve os eleitores em suspense até o último momento, refletindo o engajamento cívico da comunidade oiapoquense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para representar a população de Oiapoque nos próximos quatro anos são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ueslei Teles PL 3,72% 620 2 Sales do Açougue PP 3,25% 542 3 Bruno do Areal SOLIDARIEDADE 3,25% 542 4 Ramon PL 3,15% 525 5 Professor Ailton Palikur PP 2,92% 486 6 Junior do Mateus SOLIDARIEDADE 2,75% 458 7 Guido Mecânico PP 2,60% 434 8 Elson Vidal Karipuna REDE 2,59% 432 9 Rosi Araújo REDE 2,54% 424 10 Marques Mototaxi SOLIDARIEDADE 2,53% 421 11 Fernando Anikã PL 2,51% 418

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Esse sistema pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O cálculo leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa, determinando quantos votos são necessários para que um partido eleja um representante.