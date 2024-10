Lista dos vereadores eleitos em Mucugê-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Mucugê, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Mucugê. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Mucugê é aguardado com grande interesse, especialmente no que diz respeito aos candidatos a vereador. A disputa acirrada entre os postulantes reflete o engajamento político da comunidade e a importância do papel dos legisladores municipais na gestão da cidade. À medida que os votos são contabilizados, cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Mucugê, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM MUCUGÊ

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Delei PSB 10,92% 907 2 Gilmazinho PSB 9,45% 785 3 Nicinho PSB 8,65% 719 4 Noa Azevedo AVANTE 8,64% 718 5 Lu Alves Enfermeira PSB 6,74% 560 6 Welliton Camandaroba PSB 6,38% 530 7 Ed de Ze de Dito MDB 4,55% 378 8 Zelinho PSD 3,78% 314 9 Henrique Freitas AVANTE 2,67% 222

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos um partido ou coligação precisa para eleger um representante. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho total de seu partido ou coligação.